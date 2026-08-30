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Opstelling Ajax bekend: Míchel houdt tegen Telstar vast aan Tolu

Max
bron: Ajax1
Míchel
Míchel Foto: © BSR Agency

Ajax gaat vanmiddag op bezoek bij Telstar. Míchel Sánchez kiest voor de volgende basisopstelling. 

Ajax kwalificeerde zich donderdag voor het hoofdtoernooi van de Conference League en mag vanmiddag weer aan de bak in de Eredivisie. Tegenstander Telstar kwam net als Ajax vorige week niet in actie en heeft dus nog maar twee wedstrijden gespeeld. 

Telstar en Ajax trappen om 16.45 uur af in Velsen-Zuid. 

Opstelling Ajax: Ter Stegen, Gaaei, Bouwman, Janse, Henrique, Klaasen, Mokio, Brandt, Gloukh, Tolu, Berghuis

Wissels Ajax: Heerkens, Paes, Wijndal, Dolberg, Baas, Edvardsen, Torrents, Leonardo, Abdalla, Ouazane

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