Opstelling Ajax bekend: Míchel kiest voor sterk gewijzigd elftal

In totaal verandert hij zes namen ten opzichte van de competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard van afgelopen zaterdag. Maarten Paes keert terug onder de lat. De Indonesische international raakte eerder dit seizoen zijn basisplaats kwijt aan Marc-André ter Stegen, maar krijgt tegen Willem II opnieuw de mogelijkheid om zich te laten zien.

Ook in de verdediging zijn er twee wijzigingen. Lucas Rosa en Owen Wijndal nemen de plekken over van Anton Gaaei en Caio Henrique. Op het middenveld ontbreekt Sofyan Amrabat in de basis. Davy Klaassen keert terug in de ploeg en vormt samen met Jorthy Mokio en Julian Brandt het middenveld.