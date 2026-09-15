Opstelling Ajax bekend: Míchel kiest voor sterk gewijzigd elftal
Ajax heeft de basisopstelling voor het Eredivisie-duel met Willem II bekendgemaakt. Trainer Míchel Sánchez heeft enkele opvallende keuzes gemaakt voor de thuiswedstrijd, die dinsdagavond om 20.00 uur begint.
In totaal verandert hij zes namen ten opzichte van de competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard van afgelopen zaterdag. Maarten Paes keert terug onder de lat. De Indonesische international raakte eerder dit seizoen zijn basisplaats kwijt aan Marc-André ter Stegen, maar krijgt tegen Willem II opnieuw de mogelijkheid om zich te laten zien.
Ook in de verdediging zijn er twee wijzigingen. Lucas Rosa en Owen Wijndal nemen de plekken over van Anton Gaaei en Caio Henrique. Op het middenveld ontbreekt Sofyan Amrabat in de basis. Davy Klaassen keert terug in de ploeg en vormt samen met Jorthy Mokio en Julian Brandt het middenveld.
Voorin kiest Míchel voor Kasper Dolberg en Oscar Gloukh. Daardoor beginnen Tolu Arokodare en Oliver Edvardsen op de bank. De wedstrijd is vanaf 20.00 uur live te volgen via ESPN 2.
Opstelling Ajax: Paes; Rosa, Kehrer, Baas, Wijndal; Klaassen, Mokio, Brandt; Berghuis, Dolberg, Gloukh.
Wissels Ajax: Ter Stegen, Setford, Gaaei, Amrabat, Tsygankov, Henrique, Edvardsen, Torrents, Janse, Leonardo, Ouazane, Arokodare.
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Opstelling Ajax bekend: Míchel kiest voor sterk gewijzigd elftal
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