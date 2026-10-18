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Opstelling Ajax bekend: Míchel zet Tolu op de bank in Groningen

Bjorn
Tolu Arokodare
Tolu Arokodare Foto: © Pro Shots

Ajax speelt zondagmiddag de lastige uitwedstrijd bij FC Groningen. Trainer Míchel Sánchez heeft een flink aantal wijzigingen doorgevoerd in zijn opstelling.

Zo beginnen Tolu Arokodare en Thilo Kehrer op de bank in Groningen. Marcos Leonardo start in de punt van de aanval bij de Amsterdammers. Míchel lijkt zonder typische buitenspelers aan te treden in de Euroborg. 

Ten opzichte van de Conference League-wedstrijd tegen Hajduk Split zijn er maar liefst zes wijzigingen. Naast Tolu en Kehrer staan ook Youri Baas, Jofre Torrents, Viktor Tsygankov en Abdellah Ouazane niet aan de aftrap. Bij FC Groningen zijn er geen veranderingen na de 1-5 zege bij Excelsior.

Opstelling Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Janse, Wijndal; Amrabat, Mokio, Klaassen; Brandt, Leonardo en Gloukh.

Wissels: Paes, Setford, Kehrer, Tsygankov, Baas, Torrents, Bissouma, Bounida, Abdalla, Ouazane, Tolu. 

Opstelling FC Groningen: Vaessen; Schreuders, Blokzijl, Rente, Hateboer; De Jonge, Clement, Van Bergen; Van der Werff, Willumsson en Ondrejka. 

Wissels: Stubljar, Boevink, Prins, Csinger, Hernes, Nordin, Land, Zawada, Eggens, Metu, Mosselaar, Dillema. 

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