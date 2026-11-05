Opstelling Ajax bekend, oude supporter in Denemarken gaat viraal
Ajax neemt het donderdagavond in de strijd om de Conference League op tegen FC Midtjylland en het duel in Denemarken zal om 18:45 uur beginnen. Trainer Michel Sanchez kan geen beroep doen op Sofyan Amrabat en Julian Brandt, waardoor er een aantal wijzigingen in de opstelling zijn.
Zo vormen Thilo Kehrer en Dies Janse vandaag het centrum van de verdediging, waardoor Youri Baas op '6' lijkt te staan. Vermoedelijk begint Davy Klaassen weer als een soort (hangende) rechtsbuiten. Tolu staat 'gewoon in de punt van de aanval, waardoor Leonardo weer op de bank zit. De club uit Amsterdam zal gesteund worden door honderden supporters.
Een wat oudere fan gaf eerder vandaag een interview aan ESPN en hij ging 'viraal' op social media vanwege enkele mooie uitspraken. "Ik vind het geweldig, ik ben sinds 2,5 jaar met pensioen en heb dierbare mensen verloren in mijn leven. Ajax is mijn uitlaatklep", sprak hij met een brok in zijn keel. "Ik doe al 40 jaar mantelzorg en al vanaf mijn 17e vrijwilligerswerk, ik wil een goed mens zijn. Maar Ajax is mijn alles en mijn grote vriend is Louis van Gaal, dus ik ben een heel gelukkig mens", aldus de emotionele Ajax-fan.
Opstelling Midtjylland: n.n.b.
Vermoedelijke opstelling Ajax: Ter Stegen, Rosa, Kehrer, Janse, Wijndal; Klaassen, Mokio, Baas; Gloukh, Tolu Arokodare en Ouazane.
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