2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Opstelling Ajax bekend: Regeer keert na blessure terug in de basis

Óscar García
Óscar García Foto: © BSR Agency

Ajax neemt het zaterdagavond om 20:00 op tegen NAC Breda. Óscar García kiest voor de volgende elf namen. 

García heeft ten opzichte van de vorige wedstrijd in de Eredivisie slechts één wijziging doorgevoerd in zijn opstelling voor het duel met NAC Breda. Youri Regeer keert terug als basisspeler na een hamstringblessure. Dat gaat ten koste van Ko Itakura. Wout Weghorst krijgt opnieuw de voorkeur boven Kasper Dolberg in de spits. 

In de selectie van Ajax staat één nieuwe naam: Ryan van de Pavert. De twintigjarige verdediger maakt zijn debuut bij de selectie. 

Volledige opstelling Ajax: Paes; Gaaei, Sutalo, Baas, Lucas Rosa; Regeer, Mokio, Gloukh; Berghuis, Weghorst, Godts.

Volledige opstelling NAC Breda: Bielica; Odoi, Oldrup Jensen, Leemans, Kemper; Balard, Sowah; Brym, Nassoh, Paula; Soumano.

Opstelling Ajax bekend: Regeer keert na blessure terug in de basis

