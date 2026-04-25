Opstelling Ajax bekend: Regeer keert na blessure terug in de basis

García heeft ten opzichte van de vorige wedstrijd in de Eredivisie slechts één wijziging doorgevoerd in zijn opstelling voor het duel met NAC Breda. Youri Regeer keert terug als basisspeler na een hamstringblessure. Dat gaat ten koste van Ko Itakura. Wout Weghorst krijgt opnieuw de voorkeur boven Kasper Dolberg in de spits.

In de selectie van Ajax staat één nieuwe naam: Ryan van de Pavert. De twintigjarige verdediger maakt zijn debuut bij de selectie.

Volledige opstelling Ajax: Paes; Gaaei, Sutalo, Baas, Lucas Rosa; Regeer, Mokio, Gloukh; Berghuis, Weghorst, Godts.

Volledige opstelling NAC Breda: Bielica; Odoi, Oldrup Jensen, Leemans, Kemper; Balard, Sowah; Brym, Nassoh, Paula; Soumano.