Opstelling Ajax bekend: Tolu maakt basisdebuut tegen FC Sion

Ajax neemt het donderdagavond opnieuw op tegen FC Sion in de play-offs van de Conference League. In de Johan Cruijff ArenA gaat de ploeg van trainer Míchel vanaf 20.00 uur op jacht naar een plek in de competitiefase. Het duel wordt live uitgezonden op Ziggo Sport.

Míchel heeft zijn opstelling inmiddels bekendgemaakt. De opvallendste keuze is voorin te vinden: Tolu krijgt tegen Sion voor het eerst een basisplaats bij Ajax. Marcos Leonardo begint daardoor op de bank. Op de rechtervleugel is opnieuw een plek ingeruimd voor Steven Berghuis. Míchel kiest aan de andere kant voor Ouazane. Dat betekent dat Oscar Gloukh wederom niet aan de aftrap verschijnt.