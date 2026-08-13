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Opstelling Ajax: Brandt begint, Godts en Ter Stegen op de bank

Joram
Julian Brandt
Julian Brandt Foto: © Pro Shots

Ajax neemt het donderdagavond in Ierland op tegen Shelbourne in de return van de derde voorronde van de Conference League. De aftrap in Dublin staat gepland voor 20.45 uur. Trainer Míchel Sánchez heeft inmiddels zijn opstelling voor het Europese duel bekendgemaakt.

Mika Godts en Marc-André ter Stegen beginnen op de bank. Godts wordt de laatste tijd nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Paris Saint-Germain. Ter Stegen moet genoegen nemen met een plek op de reservebank en wordt vervangen door Maarten Paes.

Julian Brandt verschijnt wel aan de aftrap. Ook Marcos Leonardo krijgt een basisplaats in de punt van de aanval. Ajax verdedigt in Dublin een 3-1 voorsprong uit de heenwedstrijd in Amsterdam. Hoewel de Amsterdammers een goede uitgangspositie hebben, was Míchel Sánchez na afloop niet volledig tevreden over het vertoonde spel. Donderdagavond moet Ajax de klus in Ierland afmaken en zich plaatsen voor de volgende ronde.

Opstelling Ajax: Paes, Gaaei, Bouwman, Blind, Wijndal, Mokio, Regeer, Brandt, Edvardsen, Carrizo en Leonardo.

Wissels Ajax: Ter Stegen, Heerkens, Rosa, Dolberg, Gloukh, Godts, Henrique, Baas, Klaassen, Janse, Ouazane en Tolu. 

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