Opstelling Ajax: Farioli wijzigt elftal flink voor duel met PEC

Ajax wilde het treffen met PEC eigenlijk verplaatsen om zich zo optimaal voor te kunnen bereiden op de return tegen Eintracht. De gemeente van Zwolle zag daar weinig in en dus is het op zondagmiddag om 14:30 zover: PEC Zwolle tegen Ajax.

Allereerst moet de geblesseerde Remko Pasveer vervangen worden. Matheus lijkt, net als in andere Eredivisie-wedstrijden, hem te gaan vervangen. De Braziliaan is de tweede keus onder de lat bij Ajax, maar is niet ingeschreven voor de Europa League.



De achterhoede van Ajax lijkt verder geen veranderingen te ondergaan, waardoor het viertal achterin zware weken tegemoet gaat. Op het middenveld keert Davy Klaassen hoogstwaarschijnlijk terug, nadat hij tegen Frankfurt geschorst was. Steven Berghuis lijkt de plek van Bertrand Traoré in te nemen die met blessureklachten kampt.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Matheus; Gaaei, Sutalo, Baas, Hato; Klaassen, Henderson, Taylor; Berghuis, Brobbey, Godts.