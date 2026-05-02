2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Opstelling Ajax: Garcia kiest voor volgende 11 in topper met PSV

Rik Engelbertink
bron: Ajax1
Óscar García
Óscar García Foto: © BSR Agency

Ajax heeft op zaterdagavond tegen PSV nog genoeg om voor te spelen. De Amsterdammers zijn in een hevige strijd verwikkeld om de tweede plek in de Eredivisie. Bij een overwinning op PSV, kan Ajax een grote stap zetten richting het veilig stellen van Europees voetbal. Om 20:00 uur wordt er afgetrapt in de Johan Cruijff ArenA.

Bij Ajax staat Paes zoals verwacht op goal. Centraal achterin kiest Óscar Garcia voor Sutalo en Baas. Rosa en Gaaei zijn de backs tegen de Eindhovenaren. Tomiyasu zit op de bank. Tegen PSV zullen er drie controlerende middenvelders op het veld staan, dat zijn Mokio, Regeer én Itakura. 

Zoals verwacht zijn Godts en Berghuis de vleugelspelers vanavond. Wout Weghorst is niet de diepe spits in dit duel. Hij moet verstek laten gaan vanwege fitheidsproblemen. Dolberg staat daarom in de basis.

Opstelling Ajax: Paes; Rosa, Sutalo, Baas, Tomiyasu, Mokio, Regeer, Gloukh; Berghuis, Weghorst, Godts.

Zet in op Ajax tegen PSV!

Ajax speelt zaterdagavond de topper tegen PSV Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
