OPSTELLING | Ajax laat vast gezicht buiten de selectie tegen AZ

Ajax reist woensdag voor de achtste finales van het KNVB-bekertoernooi naar Alkmaar. In het AFAS Stadion neemt de ploeg om 21:00 uur op tegen AZ.

Fred Grim heeft zijn basiself bekend gemaakt. Grim behoudt het vertrouwen in Vítezslav Jaros als doelman, die voorlopig de voorkeur krijgt boven Remko Pasveer. In de verdediging voert de interim-trainer, die het seizoen in Amsterdam afrondt, enkele wijzigingen door.

Anton Gaaei, die geblesseerd uitviel tegen Telstar, wordt op rechtsachter vervangen door Lucas Rosa. Rosa speelde tegen Velsen-Zuid als linksback, een positie die door Owen Wijndal wordt ingevuld. Normaal zou Youri Baas daar spelen, maar hij zit vanwege een gebrek aan wedstrijdritme niet bij de selectie.

Door deze verschuiving vormen Ko Itakura en Josip Sutalo het centrale duo in de Ajax-verdediging. Youri Regeer blijft uit voorzorg aan de kant na een blessure tegen Telstar, terwijl Jorthy Mokio, die zondag al als invaller speelde, tegen AZ aan de aftrap verschijnt. Het Amsterdamse middenveld wordt compleet gemaakt door Davy Klaassen op rechts en Sean Steur op links.

In de aanval van Ajax verandert niets: Kasper Dolberg staat als spits centraal, met Oscar Gloukh (rechts) en Mika Godts (links) op de flanken. Beide vleugelspelers wisten zondag te scoren tegen het moedige Telstar. Ajax gaat op zoek naar revanche tegen AZ, dat de Amsterdammers vorig seizoen in de achtste finale uitschakelde (2-0). De ploeg van Maarten Martens verloor uiteindelijk de bekerfinale van Go Ahead Eagles na strafschoppen.

Opstelling Ajax: Jaros; Rosa, Itakura, Sutalo, Wijndal; Klaassen, Mokio, Steur; Gloukh, Dolberg, Godts.