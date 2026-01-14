Groeten uit Grolloo
Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"
Meldingen
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

OPSTELLING | Ajax laat vast gezicht buiten de selectie tegen AZ

Arthur
bron: Ajax
Fred Grim bij ESPN
Fred Grim bij ESPN Foto: © BSR Agency

Ajax reist woensdag voor de achtste finales van het KNVB-bekertoernooi naar Alkmaar. In het AFAS Stadion neemt de ploeg om 21:00 uur op tegen AZ.

Fred Grim heeft zijn basiself bekend gemaakt. Grim behoudt het vertrouwen in Vítezslav Jaros als doelman, die voorlopig de voorkeur krijgt boven Remko Pasveer. In de verdediging voert de interim-trainer, die het seizoen in Amsterdam afrondt, enkele wijzigingen door.

Anton Gaaei, die geblesseerd uitviel tegen Telstar, wordt op rechtsachter vervangen door Lucas Rosa. Rosa speelde tegen Velsen-Zuid als linksback, een positie die door Owen Wijndal wordt ingevuld. Normaal zou Youri Baas daar spelen, maar hij zit vanwege een gebrek aan wedstrijdritme niet bij de selectie. 

Door deze verschuiving vormen Ko Itakura en Josip Sutalo het centrale duo in de Ajax-verdediging. Youri Regeer blijft uit voorzorg aan de kant na een blessure tegen Telstar, terwijl Jorthy Mokio, die zondag al als invaller speelde, tegen AZ aan de aftrap verschijnt. Het Amsterdamse middenveld wordt compleet gemaakt door Davy Klaassen op rechts en Sean Steur op links.

In de aanval van Ajax verandert niets: Kasper Dolberg staat als spits centraal, met Oscar Gloukh (rechts) en Mika Godts (links) op de flanken. Beide vleugelspelers wisten zondag te scoren tegen het moedige Telstar. Ajax gaat op zoek naar revanche tegen AZ, dat de Amsterdammers vorig seizoen in de achtste finale uitschakelde (2-0). De ploeg van Maarten Martens verloor uiteindelijk de bekerfinale van Go Ahead Eagles na strafschoppen.

Opstelling Ajax: Jaros; Rosa, Itakura, Sutalo, Wijndal; Klaassen, Mokio, Steur; Gloukh, Dolberg, Godts.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Noa Vahle

Noa Vahle over trainer bij Ajax: "Hij is ook de enige optie"

0
Yukhym Konoplya

'Ajax wil Oekraïense back halen, maar heeft flinke concurrentie'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Fred Grim
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Johan Inan

Johan Inan doet boekje open als Ajax-watcher: "Dan is het crisis"

0
René Wagelaar

René Wagelaar geeft tekst en uitleg: "Hij is een Ajax-hater"

0
Antony na een treffer voor Real Betis

Ten Hag gewaarschuwd: "Maar Antony naar FC Twente zou leuk zijn"

0
Kenneth Perez en Marciano Vink namens ESPN in de Johan Cruijff ArenA

Marciano Vink kritisch op oud-Ajacied: "Dat verhaal is dus over?"

0
Anco Jansen

Anco Jansen looft PEC-speler: "Was op een haar na rond met Ajax"

0
Hans Kraay

Kraay tipt Ajax miljoenen-investering: "Hij is snel en fris!"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
za
14/02
Ajax
20:00
Fortuna Sittard
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 18 35 49
2 Feyenoord 18 21 36
3 Ajax 18 11 33
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 AZ 17 4 28
6 FC Groningen 18 3 28
7 FC Twente 18 5 26
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd