Opstelling bekend: Ajax begint met basisdebutant tegen Excelsior

Ajax begint zaterdagavond in de Johan Cruijff ArenA aan het thuisduel met Excelsior. De Amsterdammers trappen om 20.00 uur af.

Trainer Michel heeft inmiddels zijn basiself bekendgemaakt. Viktor Tsygankov krijgt daarbij voor het eerst sinds zijn komst naar Amsterdam een basisplaats. Ook Kasper Dolberg mag opnieuw vanaf de eerste minuut beginnen als spits.

Daarnaast is er goed nieuws rond Rayane Bounida. De aanvallende middenvelder is hersteld van zijn blessure en maakt weer deel uit van de wedstrijdselectie. Voor Ajax is het de tweede thuiswedstrijd in korte tijd. Dinsdag werd Willem II al ontvangen in de Johan Cruijff ArenA.