Opstelling bekend: Ajax met volgende 11 namen op bezoek bij AZ

Ajax staat vandaag voor een zeer lastige uitwedstrijd op bezoek bij AZ. De Amsterdammers hebben een turbulente transferperiode gehad, maar de kans dat Ajax haar nieuwe aankopen laat debuteren is klein.

Oscar Gloukh, Kian Fitz-Jim, Owen Wijndal misten het treffen met Excelsior vanwege buikgriep. Ondanks dat zij hersteld zijn, start alleen Wijndal van dit drietal. Grim kiest voor Gaaei, Sutalo, Baas en Wijndal achterin. De keeper bij Ajax is Jaros.

Regeer is wederom de controleur bij Ajax. De Amsterdammers wisten geen concurrent voor hem aan te trekken. Daarvoor staan Klaassen en Steur. Godts en Bounida zijn de vleugelspelers en Dolborg is de diepe spits. Oleksandr Zinchencko is nog niet fit genoeg is om te starten.

Opstelling Ajax: Jaros; Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal; Klaassen, Regeer, Steur; Bounida, Dolberg, Godts.