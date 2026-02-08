Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Opstelling bekend: Ajax met volgende 11 namen op bezoek bij AZ

Rik Engelbertink
bron: Ajax1
Oleksandr Zinchenko op de tribune bij Ajax
Oleksandr Zinchenko op de tribune bij Ajax Foto: © Pro Shots

Ajax staat vandaag voor een zeer lastige uitwedstrijd op bezoek bij AZ. De Amsterdammers hebben een turbulente transferperiode gehad, maar de kans dat Ajax haar nieuwe aankopen laat debuteren is klein.

Oscar Gloukh, Kian Fitz-Jim, Owen Wijndal misten het treffen met Excelsior vanwege buikgriep. Ondanks dat zij hersteld zijn, start alleen Wijndal van dit drietal. Grim kiest voor Gaaei, Sutalo, Baas en Wijndal achterin. De keeper bij Ajax is Jaros.

Regeer is wederom de controleur bij Ajax. De Amsterdammers wisten geen concurrent voor hem aan te trekken. Daarvoor staan Klaassen en Steur. Godts en Bounida zijn de vleugelspelers en Dolborg is de diepe spits. Oleksandr Zinchencko is nog niet fit genoeg is om te starten. 

Opstelling Ajax: Jaros; Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal; Klaassen, Regeer, Steur; Bounida, Dolberg, Godts.

Toon Gerbrands en Marcel Brands

Gerbrands over Ajax: "Het Bayern-verhaal hebben we besproken"

0
Marcel Boekhoorn bij een jubileumduel van NEC

Marcel Boekhoorn wijst Ajax de deur: "Geen schijn van kans"

0
Anco Jansen

Anco Jansen lyrisch: "Als er nu al dit soort bedragen komen..."

0
Theo Janssen

Janssen in verlegenheid gebracht bij Rondo: "Ik weet het niet"

0
Kale en Kokkie

Ras-Ajacieden geïrriteerd: "Iets mentaals? Donder toch op, man"

0
Frank van Mosselveld kijkt toe

Ajax krijgt duidelijkheid op deadline-day: "Hij blijft zeker"

0
John van 't Schip als analyticus in de Johan Cruijff Arena

John van 't Schip ziet zwakke plek bij Ajax: "Twee of drie keer"

0
Marijn Beuker

Beuker gespot met Kodai Sano: "Het is een zeer goed restaurant"

0
Abdellah Ouazane bij een uitwedstrijd van Ajax 1

Ouazane wint met Jong Ajax: "Zij vinden dat ik fitter moet worden"

0
