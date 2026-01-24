Opstelling bekend: Bouwman behoudt basisplek ondanks foutjes

Ajax speelt om 16:30 in de Johan Cruijff ArenA tegen FC Volendam. De Amsterdammers zullen op zoek moeten naar een zege, om Feyenoord bij te houden en NEC achter zich te houden.

Keeper Jaros behoudt het vertrouwen en start op doel. Daarvoor zijn Gaaei en Rosa de backs, vanwege een schorsing van Wijndal. Bouwman en Baas vormen, niet voor het eerst, het centrum. Youri Regeer is fit genoeg bevonden en start als verdedigende middenvelder.

Klaassen en Steuer staan daarvoor en zijn de box-to-box middenvelders. Bounida en Godts zijn de vleugelspelers tegen Volendam, terwijl Dolberg de diepe spits is. Dat betekent dat Oscar Gloukh zijn goede vorm op de bank zit.

Opstelling Ajax: Jaros; Gaaei, Bouwman, Baas, Rosa, Regeer, Klaassen, Steur; Bounida, Dolberg, Godts.