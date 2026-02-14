Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Opstelling bekend: Grim kiest voor debutant in duel met Fortuna

Rik Engelbertink
bron: Ajax1
Fred Grim schreeuwt
Fred Grim schreeuwt Foto: © BSR Agency

Ajax speelt op zaterdagavond een wedstrijd tegen Fortuna Sittard. De Amsterdammers trappen om 20:00 uur af in de Johan Cruijff ArenA. 

Jaros staat zoals elke week op goal. Rosa mag rechts achterin beginnen aan de linkerkant mag Zinchenko in de basis debuteren. Eerder deze week scoorde hij al in een oefenduel. Sutalo staat naast Baas centraal achterin.

Op het middenveld maken Klaassen, Steur en Mokio de dienst uit. In de aanval is het wederom Bounida die de voorkeur krijgt boven Gloukh. Dolberg is de diepe spits, met Godts vanaf de linkerkant. Itakura zit niet bij de selectie.

Opstelling van Ajax: Jaros; Rosa, Sutalo, Baas, Zinchenko; Klaassen, Mokio, Steur; Bounida, Dolberg, Godts. 

