Johan Derksen doet deur voor VI-terugkeer voormalig Ajacied dicht
Opstelling bekend: Grim moet vanwege ziekte wijziging doorvoeren

Rik Engelbertink
bron: Ajax
Fred Grim
Fred Grim Foto: © Pro Shots

Ajax speelt op dinsdagmiddag het restant van het duel met FC Groningen in de Johan Cruijff Arena. Om half drie trappen de twee teams af.

Ajax voert daarbij een wijziging door in haar basiselftal. Bounida is wegens ziekte niet beschikbaar. Gloukh vervangt hem in de basisopstelling. Nash neemt zijn plaats op de bank in. Verder voert Fred Grim geen wijzigingen door.

Bij FC Groningen zijn er geen wijzigingen doorgevoerd. Dick Lukkien begint met dezelfde namen als tijdens het gestaakte duel van zondagavond.

Opstelling Ajax: Jaros; Regeer, Bouwman, Baas, Wijndal; Klaassen, Itakura, Taylor; Gloukh, Weghorst, Godts

Opstelling FC Groningen: Vaessen; Blokzijl, Janse, Rente, Peersman, Resink; De Jonge, Willumsson, Taha; Schreuders, Van Bergen.

Johan Cruijff ArenA

Zieke Peter mag ondanks supportersverbod naar Ajax - FC Groningen

Waar kun je het restant van Ajax - FC Groningen live bekijken?

Het laatste Ajax Nieuws Oscar Gloukh
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis keihard na vuurwerkschandaal: "Ik was echt kwaad"

Brian Brobbey juicht

VIDEO | Brobbey én Traoré goud waard voor winnend Sunderland

Ruben den Uil

Ajax maakt geen indruk: "NAC Breda had het veel beter voor elkaar"

Dick Lukkien

Dick Lukkien: "Volgens mij heeft Ajax wel vertrouwen getankt"

Martin van Geel

Voormalig Ajax-directeur weigert terugkeer: "Dat zou ik niet doen"

Kenneth Perez

Perez verbaasd door Ajax-enthousiasme: "Dat is de nieuwe held"

Fred Grim

Fred Grim krijgt advies: "Geef hem dan maar het vertrouwen"

