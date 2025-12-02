Het laatste Ajax Nieuws
Opstelling bekend: Grim moet vanwege ziekte wijziging doorvoeren
Fred Grim Foto: © Pro Shots
Ajax speelt op dinsdagmiddag het restant van het duel met FC Groningen in de Johan Cruijff Arena. Om half drie trappen de twee teams af.
Ajax voert daarbij een wijziging door in haar basiselftal. Bounida is wegens ziekte niet beschikbaar. Gloukh vervangt hem in de basisopstelling. Nash neemt zijn plaats op de bank in. Verder voert Fred Grim geen wijzigingen door.
Bij FC Groningen zijn er geen wijzigingen doorgevoerd. Dick Lukkien begint met dezelfde namen als tijdens het gestaakte duel van zondagavond.
Opstelling Ajax: Jaros; Regeer, Bouwman, Baas, Wijndal; Klaassen, Itakura, Taylor; Gloukh, Weghorst, Godts
Opstelling FC Groningen: Vaessen; Blokzijl, Janse, Rente, Peersman, Resink; De Jonge, Willumsson, Taha; Schreuders, Van Bergen.
