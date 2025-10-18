Het laatste Ajax Nieuws
Opstelling bekend: Heitinga kiest voor Edvarsen in duel met AZ
Steven Berghuis bij Ajax Foto: © BSR Agency
Ajax speelt op zaterdagavond de kraker in de Eredivisie tegen AZ. De Amsterdammers trappen om 21:00 uur in eigen huis af tegen de Alkmaarders.
John Heitinga kiest wederom voor Rosa op de linksachter positie. Gaaei blijft zijn basisplek behouden, waardoor Mokio op het middenveld begint. Op het middenveld is er ook ruimte voor Taylor, met de wat verder naar voren geschoven Gloukh ervoor.
In de aanval krijgt Wout Weghorst de voorkeur als spits. Hij wordt via de flanken bediend door Mika Godts Edvardsen. Steven Berghuis zit ook niet op de bank: hij is de komende tijd uitgeschakeld vanwege een blessure.
Opstelling van Ajax: Jaros; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa; Klaassen, Taylor, Gloukh; Edvarsen, Weghorst, Godts.
