Opstelling bekend: Míchel hakt knoop door voor lastige posities
Ajax speelt op zondagmiddag om 16:45 uur een uitwedstrijd op bezoek bij Sparta op Het Kasteel. De Amsterdammers hebben daarvoor zojuist hun opstelling bekend gemaakt.
Het mag geen verrassing heten dat Ter Stegen de keeper is bij Ajax. Rosa, die een aantal prima weken doormaakt, en Kehrer zijn de backs, waardoor Wijndal naar de bank verkast. Baas en Janse zijn de twee centrale verdedigers, waardoor Bouwman naar de bank verdwijnt.
Op het middenveld zien we wederom basisplekken voor Amrabat en Mokio. Brandt is de andere middenvelders. Tolu is de diepe spits, terwijl Gloukh dit keer niét de voorkeur krijgt boven Ouazane als linksbuiten, die mag beginnen. Tsygankov staat aan de andere kant, waardoor Klaassen op de bank begint.
Opstelling Ajax: Ter Stegen; Rosa, Janse, Baas, Wijndal; Amrabat, Mokio, Brandt, Tsygankov; Tolu Arokodare, Ouazane.
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