Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
2026-01-04
Stije Resink
Opstelling bekend: zo treedt Ajax aan tegen Belgisch RFC Seraing

Rik Engelbertink
bron: Ajax
Sean Steur
Sean Steur Foto: © BSR Agency

Ajax speelt op maandagmiddag om 14:00 uur een oefenduel tegen FC Seraing. De opstelling voor dat duel is net bekend geworden.

Jaros staat op goal bij de Amsterdammers. Rosa, Sutalo, Bouwman en Wijndal vormen de achterhoede in het elftal van Fred Grim. Regeer start als controleur. Voor hem staan Klaassen en de jonge Steur opgesteld op het middenveld.

In de aanval kiest trainer Fred Grim voor Konadu als diepe spits. Op de flanken wordt hij bediend door Bounida en Moro. Spelers als Godts, Gloukh, Tayor en Dolberg beginnen op de bank. 

Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
