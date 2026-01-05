Het laatste Ajax Nieuws
Opstelling bekend: zo treedt Ajax aan tegen Belgisch RFC Seraing
Sean Steur Foto: © BSR Agency
Ajax speelt op maandagmiddag om 14:00 uur een oefenduel tegen FC Seraing. De opstelling voor dat duel is net bekend geworden.
Jaros staat op goal bij de Amsterdammers. Rosa, Sutalo, Bouwman en Wijndal vormen de achterhoede in het elftal van Fred Grim. Regeer start als controleur. Voor hem staan Klaassen en de jonge Steur opgesteld op het middenveld.
In de aanval kiest trainer Fred Grim voor Konadu als diepe spits. Op de flanken wordt hij bediend door Bounida en Moro. Spelers als Godts, Gloukh, Tayor en Dolberg beginnen op de bank.
