Inan ziet: "Daardoor kunnen ze hem moeilijk aan de kant zetten"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Opstelling Jong Oranje bekend: Ajacied Konadu begint op de bank

Max
bron: Ajax1
Don-Angelo Konadu bij Oranje Onder 19
Don-Angelo Konadu bij Oranje Onder 19 Foto: © BSR Agency

Jong Oranje speelt vanavond om 18.00 uur tegen de leeftijdsgenoten uit Bosnië & Herzegovina. Ajacied Don-Angelo Konadu begint op de bank.

Afgelopen zomer werd er nog gespeeld op het EK in Slovenië, maar de nieuwe kwalificatiereeks voor het EK Onder 21 is alweer van start gegaan. Na het gelijkspel tegen Israël staat vanavond de wedstrijd tegen Bosnië & Herzegovina op het programma. Volgende week oefent de ploeg van Michael Reiziger nog tegen Litouwen. 

Om 18.00 uur wordt er afgetrapt in Stadion Grbavica in Sarajevo.

Opstelling Jong Oranje: Owusu-Oduro, Read, Goes, Blokzijl, Rots, Milambo, Smit, Banzuzi, Addai, Van Bergen, Poku

Wissels Jong Oranje: Babadi, Bogarde, Daal, De Graaff, Konadu, Schreuders, Slory, Vertrouwd

Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
