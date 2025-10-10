Het laatste Ajax Nieuws
Opstelling Jong Oranje bekend: Ajacied Konadu begint op de bank
Don-Angelo Konadu bij Oranje Onder 19 Foto: © BSR Agency
Jong Oranje speelt vanavond om 18.00 uur tegen de leeftijdsgenoten uit Bosnië & Herzegovina. Ajacied Don-Angelo Konadu begint op de bank.
Afgelopen zomer werd er nog gespeeld op het EK in Slovenië, maar de nieuwe kwalificatiereeks voor het EK Onder 21 is alweer van start gegaan. Na het gelijkspel tegen Israël staat vanavond de wedstrijd tegen Bosnië & Herzegovina op het programma. Volgende week oefent de ploeg van Michael Reiziger nog tegen Litouwen.
Om 18.00 uur wordt er afgetrapt in Stadion Grbavica in Sarajevo.
Opstelling Jong Oranje: Owusu-Oduro, Read, Goes, Blokzijl, Rots, Milambo, Smit, Banzuzi, Addai, Van Bergen, Poku
Wissels Jong Oranje: Babadi, Bogarde, Daal, De Graaff, Konadu, Schreuders, Slory, Vertrouwd
