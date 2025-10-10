Opstelling Jong Oranje bekend: Ajacied Konadu begint op de bank

Afgelopen zomer werd er nog gespeeld op het EK in Slovenië, maar de nieuwe kwalificatiereeks voor het EK Onder 21 is alweer van start gegaan. Na het gelijkspel tegen Israël staat vanavond de wedstrijd tegen Bosnië & Herzegovina op het programma. Volgende week oefent de ploeg van Michael Reiziger nog tegen Litouwen.

Om 18.00 uur wordt er afgetrapt in Stadion Grbavica in Sarajevo.

Opstelling Jong Oranje: Owusu-Oduro, Read, Goes, Blokzijl, Rots, Milambo, Smit, Banzuzi, Addai, Van Bergen, Poku

Wissels Jong Oranje: Babadi, Bogarde, Daal, De Graaff, Konadu, Schreuders, Slory, Vertrouwd