Opstelling Jong Oranje bekend: Reiziger kiest voor twee Ajacieden

Tegen Finland werd pijnlijk duidelijk dat de opstelling nog niet optimaal was. Reiziger voert dan ook de nodige wijzigingen door. Zo mag Poku in het tweede duel in de groepsfase in de aanval beginnen, dat gaat ten koste van Manhoef.

Op het middenveld mag FC Groningen-speler Luciano Valente beginnen. In het duel met Finland viel Valente in en was hij belangrijk met een goal en een assist. Flamingo en Hato vormen wederom het centrale duo, terwijl Maatsen linksback staat. Ohio mag opnieuw in de spits beginnen.

Opstelling Jong Oranje: Roefs; Rensch, Flamingo, Hato, Maatsen; Salah-Eddine, Valente, Taylor; Poku, Ohio, Van Bommel.