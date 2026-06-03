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Opstelling Nederlands elftal bekend: Koeman kiest voor ex-Ajacieden

Gijs Kila
bron: OnsOranje
Ronald Koeman
Ronald Koeman Foto: © Pro Shots

Het Nederlands elftal speelt vanavond de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije. Ronald Koeman kiest voor de volgende basisopstelling. 

Het Nederlands elftal oefent voor de start van het WK nog tegen Algerije en Oezbekistan, maar doet dat vanavond voor het laatst op eigen bodem. Na de wedstrijd tegen het Afrikaanse land vliegt de selectie naar Noord-Amerika om zich daar verder voor te bereiden op het eindtoernooi. Maandag wordt er een besloten oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan.

Oranje en Algerije trappen vanavond om 20.45 uur af in de Kuip.

Opstelling Oranje: Verbruggen, Van den Ven, Van Dijk, Van Hecke, Wieffer, De Jong, Gravenberch, Reijnders, Gakpo, Malen, Summerville

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Het WK begint op donderdag 11 juni in de Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Hoe ver gaat Oranje komen? Doe mee aan het WK-spel van Ajax1 op Scorito!

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