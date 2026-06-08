Opstelling Oranje bekend: geen Wout Weghorst in de basisopstelling
Het Nederlands elftal speelt maandagavond een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Bondscoach Ronald Koeman heeft zojuist de opstelling voor het oefenduel bekendgemaakt.
Wout Weghorst begint niet in de basis bij Oranje. Wel zijn er basisplaatsen voor oud-Ajax-spelers Frenkie de Jong en Ryan Gravenberch. Verder beginnen oud-Ajacieden Brian Brobbey, Jorrel Hato, Justin Kluivert en Noa Lang op de bank.
Het oefenduel tussen Nederland en Oezbekistan begint om 20.45 uur. Daarna speelt Oranje nog een tweede wedstrijd met de reservespelers tegen dezelfde tegenstander. Mogelijk komt Weghorst daarin alsnog in actie vanaf de aftrap.
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