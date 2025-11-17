Opstelling Oranje bekend: jacht op WK-ticket tegen Litouwen

Oranje gaat vanavond tegen Litouwen opnieuw op jacht naar een ticket voor het WK in de VS, Canada en Mexico. Bondscoach Ronald Koeman kiest voor de volgende basisopstelling.

Het Nederlands elftal kon afgelopen vrijdag tegen Polen al zeker zijn van deelname aan het WK volgend jaar, maar speelde teleurstellend gelijk. Vanavond tegen Litouwen is een punt genoeg voor het verzekeren van de eerste plek in de groep. Zelfs bij een nederlaag is er slechts een hele kleine kans dat Oranje niet bovenaan eindigt. Polen moet dan winnen van Malta en een doelsaldo van -13 goedmaken ten opzichte van Nederland.

Nederland en Litouwen trappen om 20.45 uur af in de Johan Cruijff ArenA.

Opstelling Oranje: Verbruggen; Timber, De Ligt, Van Dijk, Aké; Reijnders, De Jong, Simons; Malen, Memphis Gakpo