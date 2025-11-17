Fozcast
Oud-ploeggenoot onthult: "Henderson deed dan alsof hij me niet kende"
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Opstelling Oranje bekend: jacht op WK-ticket tegen Litouwen

Max
bron: Ajax1
Ronald Koeman
Ronald Koeman Foto: © Pro Shots

Oranje gaat vanavond tegen Litouwen opnieuw op jacht naar een ticket voor het WK in de VS, Canada en Mexico. Bondscoach Ronald Koeman kiest voor de volgende basisopstelling. 

Het Nederlands elftal kon afgelopen vrijdag tegen Polen al zeker zijn van deelname aan het WK volgend jaar, maar speelde teleurstellend gelijk. Vanavond tegen Litouwen is een punt genoeg voor het verzekeren van de eerste plek in de groep. Zelfs bij een nederlaag is er slechts een hele kleine kans dat Oranje niet bovenaan eindigt. Polen moet dan winnen van Malta en een doelsaldo van -13 goedmaken ten opzichte van Nederland.

Nederland en Litouwen trappen om 20.45 uur af in de Johan Cruijff ArenA.

Opstelling Oranje: Verbruggen; Timber, De Ligt, Van Dijk, Aké; Reijnders, De Jong, Simons; Malen, Memphis Gakpo

Gerelateerd:
Luis Suárez in zijn tijd bij Ajax

Luis Suárez over tijd bij Ajax: "Ze zeiden dat ik dik was..."

0
Willem van Hanegem

Willem van Hanegem niet enthousiast over Ajax-nieuws: "Niet best"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Willem van Hanegem

Willem van Hanegem niet enthousiast over Ajax-nieuws: "Niet best"

0
Jinairo Johnson

Ajacied trefzeker bij nipte overwinning Oranje Onder 19

0
Feyenoorder in Amsterdam flink mishandeld

VIDEO | Man met Feyenoord-shirt in Amsterdam in rolstoel gemept

0
Wout Weghorst

Weghorst krijgt veer in zijn reet: "Maakt er gewoon 15 tot 20"

0
Wim Kieft

Wim Kieft snapt niks van Ajacied: "Soms vind ik hem zó blind"

0
Rene van der Gijp en Johan Derksen

Gijp en Derksen lachen om Ajacied: "Hij is zó vol van zichzelf"

0
Alex Kroes en Marijn Beuker

"Marijn Beuker stond gewoon de AZ-opleiding naar Ajax te kopiëren"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd