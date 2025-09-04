AD Voetbalpodcast
Wijffels hard: "Het Nederlandse voetbal staat enorm voor lul"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Nederlands elftal

Opstelling Oranje bekend: Koeman kiest elf namen voor duel met Polen

Amber
bron: OnsOranje
Ronald Koeman bij de training
Ronald Koeman bij de training Foto: © BSR Agency

Het Nederlands elftal speelt donderdagavond de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Polen. Bondscoach Ronald Koeman kiest in zijn opstelling niet voor Wout Weghorst, de enige Ajacied in zijn selectie.

Bart Verbruggen staat donderdagavond onder de lat. De defensie wordt gevormd door Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk en Micky van de Ven. Op het middenveld staan Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders en Frenkie de Jong.

Voorin kiest Koeman dus niet voor Weghorst, maar voor Memphis Depay in de spits. Xavi Simons en Cody Gakpo zijn de vleugelspelers. Om 20:45 uur gaat de wedstrijd van start in De Kuip.

Opstelling Oranje: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; F. de Jong, Gravenberch, Reijnders; Simons, Memphis, Gakpo

Nederlands elftal
