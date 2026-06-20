Opstelling Oranje bekend: Koeman kiest voor deze elf tegen Zweden

Het Nederlands elftal vervolgt het WK zaterdagavond met de poulewedstrijd tegen Zweden. Om 19:00 uur (Nederlandse tijd) wordt er afgetrapt in Houston en Ronald Koeman heeft zojuist zijn opstelling bekendgemaakt.

Koeman houdt niet vast aan dezelfde elf namen als tegen Japan (2-2). Bart Verbruggen staat onder de lat. In de verdediging kiest Koeman voor Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk en Micky van de Ven. Het middenveld wordt gevormd door Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch en Tijjani Reijnders.

De Jong kreeg afgelopen week flink wat kritiek, maar Koeman houdt dus vast aan de speler van FC Barcelona. Voorin voert de bondscoach een wijziging door. Brian Brobbey staat erin, ten koste van Crysencio Summerville. Donyell Malen en Cody Gakpo zijn de overige twee aanvallers.

Opstelling Nederlands elftal: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Malen, Brobbey, Gakpo.