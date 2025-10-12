Nederlands elftal
Opstelling Oranje bekend: Koeman voert drie wijzigingen door
Wout Weghorst Foto: © Pro Shots
Het Nederlands elftal komt zondagavond weer in actie. Na de 0-4 zege op Malta speelt Oranje zondagavond in de Johan Cruijff ArenA tegen Finland.
Ten opzichte van het duel met Malta voert bondscoach Ronald Koeman drie wijzigingen door. Wout Weghorst is, zoals zaterdag al aangekondigd, zijn basisplaats kwijt. Memphis Depay staat zondag weer 'gewoon' in de spits. Daarnaast is er in de basis ook plek voor Justin Kluivert en Donyell Malen.
Kluivert neemt de plek in van Tijjani Reijnders, terwijl Malen op de plaats van Jeremie Frimpong staat. De wedstrijd tussen Oranje en Finland begint zondag om 18:00 uur.
Opstelling Oranje: Verbruggen; Dumfries, Timber, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, De Jong, Kluivert; Malen, Memphis, Gakpo
Laatste nieuws
Kraay jr. over Oranje: "Logisch dat hij nu weer de kans krijgt"
FIFA overweegt WK te verplaatsen: "Openstaan voor nieuwe ideeën"
Opstelling Oranje bekend: Koeman voert drie wijzigingen door
Patrick Kluivert krijgt kritiek uit Indonesië na mislopen van WK
Juventus wil Milik lozen: oud-Ajacied al 500 dagen geblesseerd
Kieft duidelijk: "Bij Ajax gespeeld, maar ik vind PSV net zo leuk"
"Alsof Farioli een Ikeadoos met tweeduizend losse onderdeeltjes gaf"
'Brobbey overtuigt niet en krijgt mogelijk Nederlandse concurrent'
VIDEO | Babel na pensioen trefzeker: "Het voelt als heel lang"
Konadu schrikt van opvallend Ajax-feit: "Dat is raar natuurlijk"
Meer nieuws
Kroes investeerde €63 miljoen: "Noodscenario's voorlopig in de la"
PSV-aankoop zag Ajax vanuit Spanje titel verspelen: "Ongelofelijk"
Van der Vaart spijkerhard voor Ajacied: "Het is zijn eigen schuld"
Van Ajax overgekomen speler bloeit op bij Feyenoord: "Voorbeeld"
FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"
Oud-Ajacied blikt terug: "Ik was totaal geen Ajax-jongen"
Ajacied de dupe van grote Haaland show en ziet WK-kansen slinken
Oud rvc'er spreekt: "Kunnen constateren dat de structuur ziek is"
Antifa roept op tot 'linkse sfeeracties' in Nederlandse stadions
Jan Boskamp: "We hadden Ajax op het punt waar je ze hebben wil"
Ouder nieuws
'Ajax leeft nog dankzij 'royale buffer' Van der Sar en Overmars'
Lukkien-transfer naar Ajax afgeraden: "Het is een slangenkuil"
Koeman onthult basisplaats spits Oranje: "Vastigheid creëeren"
Ajax verkocht beleggingsportefeuille van 23 miljoen: "Noodscenario"
Messi kiest Ajax-speler als een van de tien grootste talenten
Johan Derksen fel op oud-Ajacied: "Hij lijkt net Donald Trump"
'Cruciale kwalificatiewedstrijd voor Gloukh om WK nog te halen'
Driessen denkt aan ontslag Heitinga: "Kalf is half verdronken"
Kieft pleit voor oud-Ajacied in Oranje: "Die hoort erin thuis"
Janse verklaart keuze voor FC Groningen: "Er kwamen veel clubs"
Video’s
FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"
Oud rvc'er spreekt: "Kunnen constateren dat de structuur ziek is"
Hedwiges Maduro eens met Wout Weghorst: "Dat is veel negatiever"
FC Twente-watcher geïrriteerd: "Ajax is helemaal geen topclub"
Ajax had duidelijk plan met Maduro: "Dat is een beetje gebeurd"
Hedwiges Maduro kijkt naar Ajax: "Trainer mag je snel afschieten"
LIVESTREAM | Ajax Vrouwen speelt Europa Cup-voorronde in Zwitserland
0 reacties