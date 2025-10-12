Opstelling Oranje bekend: Koeman voert drie wijzigingen door

Het Nederlands elftal komt zondagavond weer in actie. Na de 0-4 zege op Malta speelt Oranje zondagavond in de Johan Cruijff ArenA tegen Finland.

Ten opzichte van het duel met Malta voert bondscoach Ronald Koeman drie wijzigingen door. Wout Weghorst is, zoals zaterdag al aangekondigd, zijn basisplaats kwijt. Memphis Depay staat zondag weer 'gewoon' in de spits. Daarnaast is er in de basis ook plek voor Justin Kluivert en Donyell Malen.

Kluivert neemt de plek in van Tijjani Reijnders, terwijl Malen op de plaats van Jeremie Frimpong staat. De wedstrijd tussen Oranje en Finland begint zondag om 18:00 uur.

Opstelling Oranje: Verbruggen; Dumfries, Timber, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, De Jong, Kluivert; Malen, Memphis, Gakpo