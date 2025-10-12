KieftJansenEgmondGijp
Kieft duidelijk: "Bij Ajax gespeeld, maar ik vind PSV net zo leuk"
Meldingen
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Nederlands elftal

Opstelling Oranje bekend: Koeman voert drie wijzigingen door

Amber
bron: Ajax1
Wout Weghorst
Wout Weghorst Foto: © Pro Shots

Het Nederlands elftal komt zondagavond weer in actie. Na de 0-4 zege op Malta speelt Oranje zondagavond in de Johan Cruijff ArenA tegen Finland.

Ten opzichte van het duel met Malta voert bondscoach Ronald Koeman drie wijzigingen door. Wout Weghorst is, zoals zaterdag al aangekondigd, zijn basisplaats kwijt. Memphis Depay staat zondag weer 'gewoon' in de spits. Daarnaast is er in de basis ook plek voor Justin Kluivert en Donyell Malen.

Kluivert neemt de plek in van Tijjani Reijnders, terwijl Malen op de plaats van Jeremie Frimpong staat. De wedstrijd tussen Oranje en Finland begint zondag om 18:00 uur.

Opstelling Oranje: Verbruggen; Dumfries, Timber, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, De Jong, Kluivert; Malen, Memphis, Gakpo

Gerelateerd:
Hans Kraay jr.

Kraay jr. over Oranje: "Logisch dat hij nu weer de kans krijgt"

0
Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart

Van Hooijdonk verbaasd na Weghorst-interview: "Onbegrijpelijk"

0
Lees meer:
Nederlands elftal Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Rivkah op het Veld

FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"

0
Het logo van Ajax in de Arena

Oud rvc'er spreekt: "Kunnen constateren dat de structuur ziek is"

0
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Hedwiges Maduro eens met Wout Weghorst: "Dat is veel negatiever"

0
Tijmen van Wissing

FC Twente-watcher geïrriteerd: "Ajax is helemaal geen topclub"

0
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Ajax had duidelijk plan met Maduro: "Dat is een beetje gebeurd"

0
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro kijkt naar Ajax: "Trainer mag je snel afschieten"

0
Sherida Spitse in het Letzigrund Stadion

LIVESTREAM | Ajax Vrouwen speelt Europa Cup-voorronde in Zwitserland

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd