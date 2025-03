Opstelling Oranje bekend: Koeman wijzigt alleen noodgedwongen

Het heenduel in de kwartfinale van de Nations League in Rotterdam eindigde in een vermakelijke 2-2. Daardoor moet er gewonnen worden in Mestalla om de halve finale van de Nations League tegen Frankrijk of Kroatië te bereiken. Bondscoach Ronald Koeman kan niet beschikken over Jurriën Timber en de geschorste Jorrel Hato in Valencia.

Opstelling Spanje: Simón; Mingueza, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Zubimendi, Fabián Ruíz, Olmo; Yamal, Oyarzabal, Williams

Opstelling Oranje: Verbruggen; Geertruida, Van Hecke, Van Dijk, Maatsen; Frenkie de Jong, Reijnders, Kluivert; Frimpong, Memphis, Gakpo.