Opstelling Oranje bekend: Koeman wijzigt flink tegen Litouwen
Het Nederlands elftal speelt zondagavond de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Litouwen. Bondscoach Ronald Koeman kiest in zijn opstelling niet voor Wout Weghorst, de enige Ajacied in zijn selectie.
Ten opzichte van de wedstrijd tegen Polen (1-1) voert Koeman vijf wijzigingen door. Bart Verbruggen staat zondagavond onder de lat. De defensie wordt gevormd door Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Virgil van Dijk en Nathan Aké. Op het middenveld ontbreekt Frenkie de Jong. De oud-Ajacied moest eerder deze week afhaken vanwege een blessure.
Op het middenveld kiest Koeman zondag voor Quinten Timber, Jerdy Schouten en Tijjani Reijnders. In de aanval staan Cody Gakpo, Memphis Depay en Donyell Malen. De wedstrijd tussen Litouwen en Oranje begint zondag om 18:00 uur.
Opstelling Nederlands elftal: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Reijnders, Q. Timber; Malen, Memphis, Gakpo.