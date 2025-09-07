Kick-Off
Driessen snoeihard over ex-Ajacied: "Wordt grootste miskoop ooit"
Meldingen
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Nederlands elftal

Opstelling Oranje bekend: Koeman wijzigt flink tegen Litouwen

Amber
bron: OnsOranje
Ronald Koeman
Ronald Koeman Foto: © Pro Shots

Het Nederlands elftal speelt zondagavond de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Litouwen. Bondscoach Ronald Koeman kiest in zijn opstelling niet voor Wout Weghorst, de enige Ajacied in zijn selectie.

Ten opzichte van de wedstrijd tegen Polen (1-1) voert Koeman vijf wijzigingen door. Bart Verbruggen staat zondagavond onder de lat. De defensie wordt gevormd door Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Virgil van Dijk en Nathan Aké. Op het middenveld ontbreekt Frenkie de Jong. De oud-Ajacied moest eerder deze week afhaken vanwege een blessure.

Op het middenveld kiest Koeman zondag voor Quinten Timber, Jerdy Schouten en Tijjani Reijnders. In de aanval staan Cody Gakpo, Memphis Depay en Donyell Malen. De wedstrijd tussen Litouwen en Oranje begint zondag om 18:00 uur.

Opstelling Nederlands elftal: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Reijnders, Q. Timber; Malen, Memphis, Gakpo.

Gerelateerd:
Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart

Van Hooijdonk pleit voor Ajax-speler: "Ik had voor hem gekozen"

0
Wout Weghorst voor Oranje

Weghorst en Nederlands elftal winnen ternauwernood van Litouwen

0
Lees meer:
Nederlands elftal Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez

Kenneth Perez: "Ik denk dat het een toevoeging is voor Ajax:

0
Erik ten Hag

Erik ten Hag genoemd voor FC Twente: "Als je die kunt krijgen..."

0
Johan Derksen

Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

0
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis laakt klassement: "Maar ik was nergens te vinden..."

0
Mitchell Dijks bij een uitwedstrijd van Fortuna Sittard

Mitchell Dijks kijkt ogen uit in Vietnam: "Ik moest bijna kotsen"

0
René van der Gijp

René van der Gijp adviseert Erik ten Hag: "Als ik hem was..."

0
Brian Brobbey

Brobbey emotioneel na Ajax-transfer: "Ik ga hem wel missen, ja"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd