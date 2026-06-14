Opstelling Oranje bekend: Ronald Koeman hakt laatste knopen door
Ronald Koeman heeft de opstelling van het Nederlands elftal bekendgemaakt. Nederland trapt om 22:00 het eerste groepsduel van het WK af tegen Japan.
Het betekent dat Bart Verbruggen ondanks zijn recente blessure gewoon onder de lat staat. De doelman hervatte afgelopen vrijdag de groepstraining en is fit genoeg bevonden voor de WK-opener.
Voorin krijgt Donyell Malen opnieuw het vertrouwen als spits. Op de flanken starten Cody Gakpo en Crysencio Summerville. Summerville maakte tijdens de voorbereiding een sterke indruk en behoudt daardoor zijn basisplaats.
Opstelling Oranje: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.
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