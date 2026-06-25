Opstelling Oranje bekend: Ronald Koeman wijzigt zijn achterhoede

Brian Brobbey heeft na zijn dubbelslag tegen Zweden zijn basisplaats behouden. Ook Donyell Malen heeft opnieuw de voorkeur gekregen boven Crysencio Summerville, terwijl Frenkie de Jong ondanks lichte knieklachten gewoon aan de aftrap verschijnt. Nathan Ake vervangt Micky van der Ven achterin.

Koeman heeft kunnen beschikken over een volledig fitte selectie en zag geen reden om te rouleren. Daarmee kiest de bondscoach voor duidelijkheid in aanloop naar de knock-outfase, waarin Oranje bij een overwinning als groepswinnaar doorgaat.

Opstelling Nederland: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Ake; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Malen, Brobbey, Gakpo.