Opstelling Oranje bekend: Xavi geeft oud-Ajacied basisplaats
Bondscoach Xavi Hernández heeft zijn opstelling voor het Nederlands elftal bekendgemaakt. Mexx Meerdink begint opnieuw in de punt van de aanval tegen Griekenland. Op het middenveld is er plaats voor Joey Veerman, Guus Til en Quinten Timber.
Bart Verbruggen verdedigt het Nederlandse doel. Voor hem bestaat de defensie uit Denzel Dumfries, Jurriën Timber, Virgil van Dijk en Micky van de Ven. Van Dijk draagt opnieuw de aanvoerdersband.
Op het middenveld kiest Xavi voor Veerman, Til en Quinten Timber. Til krijgt daarmee een plek vanaf de aftrap, terwijl ook Veerman weer het vertrouwen krijgt van de Spaanse bondscoach.
Voorin is Meerdink de nummer negen. De spits wordt vanaf de flanken ondersteund door Crysencio Summerville en Ruben van Bommel.
Opstelling Nederland: Verbruggen; Dumfries, J. Timber, Van Dijk, Van de Ven; Veerman, Til, Q. Timber; Summerville, Meerdink, Van Bommel.
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Opstelling Oranje bekend: Xavi geeft oud-Ajacied basisplaats
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