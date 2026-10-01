Meldingen
2026-10-01
Kasper Dolberg, met Míchel Sánchez in de inzet
Kasper Dolberg dit jaar niet meer in actie? "Lang aan de kant"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Opstelling Oranje bekend: Xavi geeft oud-Ajacied basisplaats

Gijs Kila
bron: OnsOranje
Xavi Hernandez
Xavi Hernandez Foto: © BSR Agency

Bondscoach Xavi Hernández heeft zijn opstelling voor het Nederlands elftal bekendgemaakt. Mexx Meerdink begint opnieuw in de punt van de aanval tegen Griekenland. Op het middenveld is er plaats voor Joey Veerman, Guus Til en Quinten Timber.

Bart Verbruggen verdedigt het Nederlandse doel. Voor hem bestaat de defensie uit Denzel Dumfries, Jurriën Timber, Virgil van Dijk en Micky van de Ven. Van Dijk draagt opnieuw de aanvoerdersband.

Op het middenveld kiest Xavi voor Veerman, Til en Quinten Timber. Til krijgt daarmee een plek vanaf de aftrap, terwijl ook Veerman weer het vertrouwen krijgt van de Spaanse bondscoach.

Voorin is Meerdink de nummer negen. De spits wordt vanaf de flanken ondersteund door Crysencio Summerville en Ruben van Bommel.

Opstelling Nederland: Verbruggen; Dumfries, J. Timber, Van Dijk, Van de Ven; Veerman, Til, Q. Timber; Summerville, Meerdink, Van Bommel.

Gerelateerd:
Caio Henrique

'Caio Henrique ziet transferwaarde dalen na zijn start bij Ajax'

0
Gerald Sibon voor een wedstrijd met de Ajax Legends

Gerald Sibon scoorde bijzondere treffer: "Dat waren grote namen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Nederlands elftal
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René Wagelaar

Wagelaar ziet in: "Als je bij Ajax speelt heb je een voordeel"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft lachend: "Ik was toch altijd bang dat de politie dat zag"

0
Hedwiges Maduro

Maduro prijst Ajacied: "Hij denkt aan de club, niet aan zichzelf"

0
Marciano Vink

Vink enthousiast over Ajax-besluit: "Hele verstandige keuze"

0
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi: "Die zijn misschien wel te goed voor de Eredivisie"

0
Matthijs de Ligt en AnneKee Molenaar

AnneKee Molenaar open over breuk met Matthijs de Ligt: "Een hel"

0
Johan Derksen

Johan Derksen stellig: "Van Bommel had niet eens geel mogen hebben"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'Caio Henrique ziet transferwaarde dalen na zijn start bij Ajax'

Opstelling Oranje bekend: Xavi geeft oud-Ajacied basisplaats

Gerald Sibon scoorde bijzondere treffer: "Dat waren grote namen"

Bogarde van waarde bij Jong Oranje: "Staat hele training naast me"

Maduro vergelijkt Griekse club met Ajax: "Die haat zit heel diep"

Kasper Dolberg dit jaar niet meer in actie? "Lang aan de kant"

Wim Kieft deelt compliment uit: "Hij moest bij Ajax blijven"

Louis van Gaal krijgt juridisch advies: "Hij verdient eerherstel"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws