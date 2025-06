Opstelling Oranje Onder 19 bekend: drie Ajacieden in de basis

Oranje Onder 19 speelt donderdagavond de finale van het EK. In Boekarest nemen de Nederlandse talenten het op tegen Spanje. De finale begint om 20.00 uur en de opstelling is bekend.

Namens Ajax staan er drie spelers in de basis. Het gaat om verdediger Precious Ugwu en Dies Janse. In de spitspositie zien we ook opnieuw een basisplaats voor Ajax-aanvaller Don-Angelo Konadu. De finale van Oranje Onder 19 tegen Spanje is om 20.00 uur live te volgen via Ziggo Sport.

Opstelling Oranje Onder 19: Heerkens, Read, Ugwu, Janse, Dijkstra, Land, Oufkir, Verkuijl, Konadu, Smit en Sliti.