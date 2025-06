Opstelling Oranje: Weghorst en Hato niet in basis tegen Finland

Wout Weghorst start in ieder geval vanaf de bank. Gakpo, Memphis en Frimpong bezetten de voorste linie in de opstelling van Ronald Koeman. Van Hecke en Van Dijk staan achterin, met Dumfries en Aké die ook een plek krijgen in de basisopstelling.

Op het middenveld is er gekozen Gravenberch, Reijnders en Frenkie de Jong. Jorrel Hato begint vanavond op de bank. Oud-Ajacieden Kluivert en Lang beginnen ook op de bank.

Opstelling Oranje: Flekken; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Simons, Memphis, Gakpo.