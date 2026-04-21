Opta berekent: Ajax lijkt af te steven op plek in de play-offs

Volgens het Opta Predictor-model ziet het er voor Ajax niet goed uit met nog vier wedstrijden te gaan in de Eredivisie. Op basis van duizenden simulaties, waarin vorm, tegenstanders en verwachte uitslagen worden meegenomen, blijft Ajax steken op de vijfde plek in de Eredivisie.

Dat meldt ESPN op haar website. De concurrentie lijkt net iets constanter in de slotfase. NEC maakt de grootste kans op plek drie, terwijl FC Twente iets vaker op plek vier eindigt dan Ajax in de simulaties. Daardoor blijft Ajax volgens de data achter in de strijd om de directe Europese tickets.

Als dit beeld uitkomt, eindigt Ajax dus als vijfde en speelt het in de play-offs. Dat betekent geen directe zekerheid voor Europees voetbal en een teleurstellend slot van het seizoen, ondanks dat het verschil in doelsaldo nog klein is.