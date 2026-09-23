Meldingen
2026-09-15
Yves Bissouma
BREAKING | 'Bissouma bereikt akkoord met Ajax: details bekend'
2026-09-14
Jordi Cruijff
BREAKING | Jordi Cruijff wil weer stunten bij Ajax: "Transfervrij"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Opta publiceert xG-ranglijst: hier staat Ajax na zeven duels

Max
bron: OptaJohan
Michel Sanchez
Michel Sanchez Foto: © MTB-Photo

Na zeven wedstrijden in de Eredivisie staat Ajax op de vijfde plek. Statistiekenbureau Opta kwam deze week echter met een alternatieve ranglijst. 

Elke wedstrijd kent behalve de echte uitslag ook een xG-uitslag, op basis waarvan Opta de punten opnieuw verdeelt en optelt voor de stand. Opta presenteerde een ranglijst van de Eredivisie gebaseerd op xG (verwachte doelpunten).

Voor Ajax zit er geen verschil tussen beide ranglijsten. De vijfde plek van de ploeg van Míchel is ook op basis van de xG een terechte klassering. Boven de Amsterdammers vinden wel de nodige verschuivingen plaats. Zo staat Feyenoord bovenaan, gevolgd door FC Twente, AZ en PSV. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Andre Onana ondergaat extreme therapie

VIDEO | Oud-Ajacied Onana ondergaat extreme cuppingtherapie

0
Jordi Cruijff

'Cruijff trekt eigen plan': "Daar bemoeit hij zich niet mee"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Marciano Vink

Vink enthousiast over Ajax-besluit: "Hele verstandige keuze"

0
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi: "Die zijn misschien wel te goed voor de Eredivisie"

0
Matthijs de Ligt en AnneKee Molenaar

AnneKee Molenaar open over breuk met Matthijs de Ligt: "Een hel"

0
Johan Derksen

Johan Derksen stellig: "Van Bommel had niet eens geel mogen hebben"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft reageert: "Die heeft nog nooit een vlieg doodgeslagen"

0
Tolu kijkt teleurgesteld toe tijdens Ajax - PSV

Tolu maakt indruk bij Ajax: "Snapte niet dat hij gewisseld werd"

0
Marc Ter Stegen met een tasje bij de spelersbus van Ajax

"Ter Stegen moet gedacht hebben dat hij in Madurodam was gekomen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Opta publiceert xG-ranglijst: hier staat Ajax na zeven duels

VIDEO | Oud-Ajacied Onana ondergaat extreme cuppingtherapie

'Cruijff trekt eigen plan': "Daar bemoeit hij zich niet mee"

Kenneth Taylor onthult: "Dat kunnen de fans niet echt waarderen"

Milan Zonneveld prijst Ajacied: "Daar kan ik ook van genieten"

Van 't Schip heeft nieuwe klus: "Sta ook open voor club in Nederland"

Ouazane straalt bij Marokko: "Twee jaar geleden voor gekozen"

"Als Ajax de titel niet wint, gaat er een grote exodus volgen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws