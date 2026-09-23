Opta publiceert xG-ranglijst: hier staat Ajax na zeven duels

Na zeven wedstrijden in de Eredivisie staat Ajax op de vijfde plek. Statistiekenbureau Opta kwam deze week echter met een alternatieve ranglijst.

Elke wedstrijd kent behalve de echte uitslag ook een xG-uitslag, op basis waarvan Opta de punten opnieuw verdeelt en optelt voor de stand. Opta presenteerde een ranglijst van de Eredivisie gebaseerd op xG (verwachte doelpunten).

Voor Ajax zit er geen verschil tussen beide ranglijsten. De vijfde plek van de ploeg van Míchel is ook op basis van de xG een terechte klassering. Boven de Amsterdammers vinden wel de nodige verschuivingen plaats. Zo staat Feyenoord bovenaan, gevolgd door FC Twente, AZ en PSV.