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Opta rekent op Europese overwintering Ajax: 'Zoveel procent kans'

Bjorn
Abdellah Ouazane na zijn goal
Abdellah Ouazane na zijn goal Foto: © MTB-Photo

Ajax won donderdagavond in eigen huis met 2-0 van Atalanta Bergamo en staat daardoor na twee wedstrijden in de Conference League op drie punten. Volgens de Opta Predictor is de kans groot dat de Amsterdammers in 2027 actief zijn in de knock-outfase van het derde Europese toernooi.

"Ajax heeft volgens het statistiekenbureau 92,5 procent kans om bij de eerste 24 te eindigen en daarmee de knock-outfase te bereiken", schrijft Voetbal International. "De kans dat de Amsterdammers bij de eerste acht eindigen en daarmee de tussenronde ontlopen, wordt geschat op 23,3 procent." De kans dat Ajax buiten de top 24 eindigt wordt geschat op 7,5 procent. 

"Voor FC Twente ziet de toekomst in de Conference League er na de zege op Lincoln Red Imps (1-4) nóg rooskleuriger uit dan voor Ajax. Volgens de statistieken hebben de Tukkers 99,5 procent kans om bij de eerste 24 te eindigen. De kans op een plek in de felbegeerde begeerde topacht bedraagt zelfs 65 procent", aldus VI.

Football Meets Data heeft ook een update geplaatst na de tweede speelronde in de Conference League. Zij verwachten dat FC Twente op plek vijftien gaat eindigen in de League Phase. De verwachting is dat Ajax zeker tien punten pakt en dus nog minimaal twee keer wint in de komende vier Conference League-wedstrijden. 

De kans op een plek bij de eerste 24 wordt geschat op 94,1 procent, terwijl Ajax ook 30,3 procent kans heeft om in de top acht. De afgelopen twee seizoenen gingen een aantal ploegen met zeven punten door naar de tussenronde. Met twaalf punten was je verzekerd van een plek bij de beste acht. 

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