Opta voorspelt: Ajax bungelt onderaan in kansen Champions League

Opta was na de eerste nederlaag van Ajax in de ArenA tegen Internazionale al pessimistischer ingesteld over de kansen van de Amsterdammers dan ten opzichte van de start van het toernooi. Toen kreeg Ajax nog 28 procent kans om de volgende ronde te halen. Inmiddels heeft alleen Kairat Almaty nog minder kans om de tweede ronde te halen. De Amsterdammers wordt nog een kans gegeven van 14,5 procent.

PSV wordt nog een kans van 24,2 procent gegeven, nadat het een punt pakte op bezoek bij Bayer Leverkusen. Arsenal won haar eerste twee duels van Olympiakos en Athletic Bilbao, waardoor zij aan de leiding gaan van de stand.