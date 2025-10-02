Kick-off
Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
Opta voorspelt: Ajax bungelt onderaan in kansen Champions League

Rik Engelbertink
bron: Opta Sports
Ko Itakura, Mika Godts en Kenneth Taylor in een uitwedstrijd van Ajax
Ko Itakura, Mika Godts en Kenneth Taylor in een uitwedstrijd van Ajax Foto: © Pro Shots

Opta heeft voorspellingen gedaan betreffende wie dit jaar de Champions League gaat winnen. Arsenal heeft de beste papieren voor de eindwinst, terwijl Ajax het helemáál niet goed doet

Opta was na de eerste nederlaag van Ajax in de ArenA tegen Internazionale al pessimistischer ingesteld over de kansen van de Amsterdammers dan ten opzichte van de start van het toernooi. Toen kreeg Ajax nog 28 procent kans om de volgende ronde te halen. Inmiddels heeft alleen Kairat Almaty nog minder kans om de tweede ronde te halen. De Amsterdammers wordt nog een kans gegeven van 14,5 procent.

PSV wordt nog een kans van  24,2 procent gegeven, nadat het een punt pakte op bezoek bij Bayer Leverkusen. Arsenal won haar eerste twee duels van Olympiakos en Athletic Bilbao, waardoor zij aan de leiding gaan van de stand.

