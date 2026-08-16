'Optie tot koop opgenomen in huurdeal van Ajax-spits (20)'

Zaterdag werd bekend dat Ajax Konadu gaat verhuren aan Lommel. Volgens Voetbal International neemt de Belgische club echter ook een optie tot koop op in de deal, dus zou de twintigjarige aanvaller na dit seizoen definitief de overstap naar zijn nieuwe werkgever kunnen maken.

In dat geval komt er een einde aan de samenwerking tussen Ajax en Konadu, die sinds 2014 op de jeugdopleiding van de Amsterdamse club te vinden was. De spits had op dit moment weinig perspectief op speeltijd bij de hoofdmacht, dus werd besloten tot een verhuur aan Lommel SK. City Football Group achter de club ziet veel potentie in het Ajax-product.