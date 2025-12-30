Opvallend: Ajax-target Hartman buiten selectie gehouden bij Burnley

Groeten uit Grolloo
Derksen looft trainerstalent: "Ik zou het durven als ik Ajax was"
Quilindschy Hartman
Quilindschy Hartman Foto: © BSR Agency

Quilindschy Hartman maakt dinsdag geen deel uit van de selectie van Burnley voor het Premier League-duel met Newcastle United. De oud-verdediger van Feyenoord wordt de laatste dagen veelvuldig in verband gebracht met een transfer naar Ajax.

Opvallend genoeg is Hartman niet geselecteerd door trainer Scott Parker. Het is niet duidelijk of dit te maken heeft met de geruchten rond een overstap naar Ajax. De vleugelverdediger zou een stap naar de Amsterdamse club wel zien zitten, en eerder werd gemeld dat beide clubs intensief met elkaar in gesprek zijn.

Maandag meldde Voetbal International dat de transfer van Hartman voorlopig niet doorgaat, mede vanwege zijn rijke verleden bij aartsrivaal Feyenoord. Veel Feyenoord-fans reageerden kritisch op de geruchten rondom zijn mogelijke overstap. Hartman speelde 83 wedstrijden voor de Rotterdammers.

