Opvallend! Fitz-Jim gespot met voormalig Ajacied en Mees Hilgers
Ajax is maandag begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, maar Kian Fitz-Jim schitterde door afwezigheid. De middenvelder van Ajax heeft een aflopend contract bij de club uit Amsterdam en houdt daardoor zijn conditie zelf op peil.
Hij is inmiddels elders op het trainingsveld gespot met spelers als Mees Hilgers, Donny van de Beek en Zakaria Aboukhlal. Dat blijkt uit beelden die fysiotherapeut Sjoerd Sluijs heeft gedeeld via zijn Instagram Stories. Van de Beek en Fitz-Jim bleken uiteindelijk de winnaars.
Het populaire account reality_fbi is overigens verrast door de beelden van Mees Hilgers op Instagram. "Niet aanwezig bij de trainingen van FC Twente en ze weten ook niet waarom. Zouden ze dat nu wel weten? Je zou denken dat FC Twente toestemming heeft gegeven voor het apart trainen."
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Opvallend! Fitz-Jim gespot met voormalig Ajacied en Mees Hilgers
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