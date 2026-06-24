Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Opvallend! Fitz-Jim gespot met voormalig Ajacied en Mees Hilgers

Niek
Kian Fitz-Jim en Mees Hilgers trainen met Donny van de Beek en fysio Sjoerd Sluijs
Kian Fitz-Jim en Mees Hilgers trainen met Donny van de Beek en fysio Sjoerd Sluijs Foto: © Instagram (via Sjoerd Sluijs)

Ajax is maandag begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, maar Kian Fitz-Jim schitterde door afwezigheid. De middenvelder van Ajax heeft een aflopend contract bij de club uit Amsterdam en houdt daardoor zijn conditie zelf op peil. 

Hij is inmiddels elders op het trainingsveld gespot met spelers als Mees Hilgers, Donny van de Beek en Zakaria Aboukhlal. Dat blijkt uit beelden die fysiotherapeut Sjoerd Sluijs heeft gedeeld via zijn Instagram Stories. Van de Beek en Fitz-Jim bleken uiteindelijk de winnaars

Het populaire account reality_fbi is overigens verrast door de beelden van Mees Hilgers op Instagram. "Niet aanwezig bij de trainingen van FC Twente en ze weten ook niet waarom. Zouden ze dat nu wel weten? Je zou denken dat FC Twente toestemming heeft gegeven voor het apart trainen." 

Zet in op Nederland tegen Tunesië!

Het Nederlands elftal speelt in de nacht van donderdag op vrijdag de laatste groepswedstrijd op het WK tegen Tunesië. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Joël Veltman

Veltman bevestigt vertrek: "Ben nog nooit transfervrij geweest"

0
Ronald Waterreus

Waterreus kritisch: "Hij is vele malen beter dan Memphis Depay"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Joël Veltman

Veltman bevestigt vertrek: "Ben nog nooit transfervrij geweest"

0
Lionel Messi en Lisandro Martinez

VIDEO | Martinez dankt wervelende Messi en wint eerste WK-duel

0
Ronald Koeman tijdens het volkslied van Nederland

'Koeman moet ingrijpen': "Frenkie de Jong op de bank zetten"

0
Mohamed Ihattaren

Mo Ihattaren (24) wil terugkeren naar Ajax: "Ik ben een koopje"

0
Wout Weghorst maakt een foto

Oranje speelt op WK gelijk tegen Japan; Wout Weghorst bankzitter

0
Wout Weghorst tijdens een training van Oranje in Zeist

VIDEO | Weghorst slooft zich als enige compleet uit in 35 graden

0
Kenneth Taylor in het shirt van Lazio Roma

Taylor over Ajax-tijd: "Toen was het wel een halfjaar strijden"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Veltman bevestigt vertrek: "Ben nog nooit transfervrij geweest"

Opvallend! Fitz-Jim gespot met voormalig Ajacied en Mees Hilgers

Waterreus kritisch: "Hij is vele malen beter dan Memphis Depay"

Derksen: "Geneert je wel dat zo’n hijgend hert in Oranje speelt"

'Ajax op het punt om zich te versterken met speler van Atlético'

'Club Brugge wil Ajax aftroeven in strijd om ervaren doelman'

'Lazio gaat voor hereniging tussen Kenneth Taylor en oud-Ajacied'

Ajax legt Marokkaans jeugdinternational vast: "Droom die uitkomt"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws