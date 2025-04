Opvallend gerucht: 'Ajax biedt spits aan bij Turkse topploeg'

Ajax lijkt bezig met een mogelijke oplossing voor Brian Brobbey. Volgens het Turkse medium Fotospor is de spits onlangs aangeboden bij Besiktas, dat open zou staan voor een huurdeal met optie tot koop. Brobbey wist dit seizoen in Amsterdam niet volledig te overtuigen en zou daardoor in de belangstelling staan van de Turkse topclub.

Eerder liet Mike Verweij in de Kick-Off podcast van De Telegraaf al weten dat een vertrek van Brobbey op de planning staat in Amsterdam. "Ja, maar dat was sowieso al de bedoeling," zei Verweij afgelopen maandag. "Die afspraak is gemaakt en er wordt naar een oplossing gezocht. Het probleem is dat die jongen een doorlopend contract heeft en dan moet je een oplossing zoeken om onder dat contract uit te komen."

Hoewel er volgens Fotospor al contact is geweest tussen beide clubs, maar "zijn er nog geen officiële stappen ondernomen." De Turkse grootmacht zou bereid zijn om de spits op huurbasis over te nemen, met een optie tot koop. Brobbey, die bij Ajax vastligt tot medio 2027, scoorde dit Eredivisie-seizoen vier keer in 27 duels.