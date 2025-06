'Opvallend gerucht over Jordan Henderson uit Engeland duikt op'

Hoewel eerder werd gesuggereerd dat de promovendus werk wilde maken van een hereniging met de middenvelder van Ajax, meldt Sky Sports dat daar momenteel niets van klopt.

Een definitieve streep door een transfer is het echter zeker niet. Sky sluit niet uit dat Sunderland later in de transferperiode alsnog een poging onderneemt om Henderson, geboren en getogen in de stad en opgeleid bij de club, terug te halen. Voorlopig is er echter nog geen sprake van concrete gesprekken.