Opvallend idee: "Ik zou Tadic altijd als assistent-trainer halen"

Freek Jansen ziet een rol weggelegd voor enkele oud-spelers van Ajax om de club weer richting de Europese top te helpen. In de Pak Schaal Podcast pleit de journalist ervoor om ervaring, cultuur en mentaliteit van het succesvolle Ajax uit 2018/2019 terug te brengen naar Amsterdam.

Jansen noemt daarbij met name Daley Blind als een interessante optie. "Ik zou Daley Blind gelijk terughalen. Hij heeft dit seizoen ongelooflijk veel gespeeld en hij is voetballend zó slim."

De journalist erkent dat teruggrijpen naar het verleden risico’s met zich meebrengt, maar ziet tegelijkertijd grote waarde in spelers die weten wat er bij Ajax wordt gevraagd. "Je hebt nu bijna zoiets van: pak de opstelling van 2019 erbij en probeer ze allemaal terug te halen. Die hunkering naar het verleden is soms best gevaarlijk, maar stel dat je er twee of drie kunt pakken…"

Volgens Jansen kunnen dergelijke spelers een belangrijke voorbeeldfunctie vervullen binnen de huidige selectie. "Die spelers weten uit die tijd wel waar de lat weer naartoe moet."