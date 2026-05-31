Opvallend idee: "Ik zou Tadic altijd als assistent-trainer halen"
Freek Jansen ziet een rol weggelegd voor enkele oud-spelers van Ajax om de club weer richting de Europese top te helpen. In de Pak Schaal Podcast pleit de journalist ervoor om ervaring, cultuur en mentaliteit van het succesvolle Ajax uit 2018/2019 terug te brengen naar Amsterdam.
Jansen noemt daarbij met name Daley Blind als een interessante optie. "Ik zou Daley Blind gelijk terughalen. Hij heeft dit seizoen ongelooflijk veel gespeeld en hij is voetballend zó slim."
De journalist erkent dat teruggrijpen naar het verleden risico’s met zich meebrengt, maar ziet tegelijkertijd grote waarde in spelers die weten wat er bij Ajax wordt gevraagd. "Je hebt nu bijna zoiets van: pak de opstelling van 2019 erbij en probeer ze allemaal terug te halen. Die hunkering naar het verleden is soms best gevaarlijk, maar stel dat je er twee of drie kunt pakken…"
Volgens Jansen kunnen dergelijke spelers een belangrijke voorbeeldfunctie vervullen binnen de huidige selectie. "Die spelers weten uit die tijd wel waar de lat weer naartoe moet."
Ook voor Dusan Tadic ziet hij een toekomst in Amsterdam, al hoeft dat niet per se als speler te zijn. "Ik zou Tadic altijd als assistent-trainer halen. Als je hem toch kunt halen…"
Jansen wijst daarnaast op de bijzondere groepsdynamiek die het succesvolle Ajax van 2018/2019 kenmerkte. Dat elftal bereikte de halve finale van de Champions League door onder meer Real Madrid en Juventus uit te schakelen.
"Het was echt niet zo dat ze elke dag iets met elkaar gingen doen, maar er was een natuurlijk evenwicht tussen al die gasten", aldus Jansen. "Schöne en Ziyech zaten naast elkaar in de kleedkamer en als je daaraan denkt, denk je niet gelijk: daar zit chemie tussen. Maar ze hadden gelijk een hele goede klik en ze respecteerden elkaar gigantisch. Ze wisten het beste in elkaar naar boven te halen."
'Ajax krijgt serieuze concurrentie in strijd om Dani Ceballos'
'Oscar Gloukh ziet transferwaarde afnemen na eerste seizoen Ajax'
Opvallend idee: "Ik zou Tadic altijd als assistent-trainer halen"
Maduro over zoektocht naar trainer: "Ik denk dat hij dat wel kan"
Oud-Ajacied Bazoer eerlijk over carrière: "Ik heb veel meegemaakt"
Ajax-jeugdspeler verlaat club en tekent bij Eredivisie-ploeg
Ajax-supportersclub: "Indien het gebeurt, beraden we ons op acties"
'Ajax legt concreet aanbod neer voor Wolfsburg-smaakmaker'
Rafael van der Vaart looft zijn zoon: "Hij geeft elke dag alles"
Verweij merkt op: "Hij neemt daar geen genoegen mee bij Ajax"
VI-duo laakt Ajax-topkandidaat: "Waanzin, klinkklare onzin"
Weghorst krijgt lof: "Volkomen logisch dat Koeman hem meeneemt"
'Ajax-F-side en druk op oud-bestuurders: nieuwe details onthuld'
Ajax bijna bovenaan in ranglijst eigen jeugdspelers in hoofdmacht
'Ajax wil Deens toptalent, maar kent gigantisch veel concurrentie'
Maduro: "Als iemand Ajax-voetbal wil spelen, dan past hij bij Ajax"
VIDEO | Wesley Sneijder rekent in promo MobLand af met WK-trauma
Bouwman ruikt kansen: "Ik hoop dat volgend jaar mijn jaar wordt"
'Kluivert krijgt sneer na piemel-video': "Helemaal niet slim"
Van der Vaart in tranen op tribune: "Zag hem alleen maar huilen"
Johan Inan tipt Jordi Cruijff: "Feyenoord als voorbeeld nemen"
Ex-Ajacied floreert: "Ze gebruikten hem niet op de juiste manier"
Derksen en Driessen niet eens over Weghorst: "Vier jaar verder"
Kieft prijst oud-Ajacied: "Hij kan hier nog makkelijk voetballen"
'Ajax zet streep door prestigieuze oefenwedstrijd tegen topclub'
Supporterscollectief Nederland luidt noodklok: "Onacceptabel"
'Ajax opnieuw gelinkt aan zomerse terugkeer van oude bekende'
Ajax-speler gaat op de knieën voor Luna Bijl: "She said yes"
Sven Mislintat onder vuur: "Zijn data worden steeds dramatischer"
'Ajax wil snel nieuwe trainer': "Hij wordt in Amsterdam verwacht"