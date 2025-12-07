Kick-off
'Opvolger Danny Blind genoemd': "Dat is best opmerkelijk"
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Opvallend: John Heitinga gelinkt aan topbaan in Premier League'

Max
bron: X (voorheen Twitter)
John Heitinga
John Heitinga Foto: © BSR Agency

John Heitinga zou in beeld zijn bij Liverpool om Arne Slot op te volgen bij een eventueel ontslag. Dat meldt het doorgaans goed ingevoerde indykaila News zondagmiddag op X.

Slot leverde vorig seizoen geweldig werk door kampioen te worden met Liverpool, maar inmiddels verkeert de Engelse grootmacht al weken in crisis. Ondanks grote aankopen in de zomer lukt het de Nederlandse oefenmeester nog niet om Liverpool, dat momenteel tien punten achter koploper Arsenal staat, te laten draaien.

Vooralsnog is de voormalig trainer van SC Cambuur, AZ en Feyenoord nog niet ontslagen, maar in de Engelse media groeit de druk op Slot. Liverpool zou zelfs al een shortlist hebben opgesteld met namen om het op interim-basis over te nemen mocht Slot ontslagen worden. Naast clubicoon Steven Gerrard wordt ook Heitinga genoemd door indykaila News. De oefenmeester werd na een teleurstellende start bij Ajax als snel ontslagen in Amsterdam. 

