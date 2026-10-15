Opvallend moment bij Ajax: duel met Hajduk tijdelijk stilgelegd
Het duel tussen Hajduk Split en Ajax heeft in de slotfase tijdelijk stilgelegen. Met nog een kwartier te spelen staken de supporters van de thuisploeg veel vuurwerk af. Door de dikke rookwolk was het zicht op het veld te slecht, waarna de scheidsrechter besloot de wedstrijd stil te leggen.
De onderbreking kwam voor Ajax mogelijk op een gunstig moment. Trainer Míchel Sánchez had kort daarvoor vier spelers ingebracht om de jacht op de gelijkmaker te openen. Tijdens de pauze kon hij zijn ploeg in de kleedkamer uitleg geven over de nieuwe veldbezetting.
Ajax keek tegen een 2-1-achterstand aan na een ongelukkig moment in de verdediging. De Amsterdammers waren na rust juist sterk uit de kleedkamer gekomen en Davy Klaassen had de gelijkmaker gemaakt. Een verkeerde terugspeelpass van basisdebutant Jofre Torrents gaf Hajduk echter opnieuw de voorsprong.
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