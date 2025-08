Opvallend: Oscar Gloukh gaat met andere naam spelen bij Ajax

Ajax heeft de komst van Oscar Gloukh officieel afgerond. De Israëlische middenvelder, die overkomt van RB Salzburg, zal bij zijn nieuwe club niet met zijn achternaam, maar met zijn voornaam ‘Oscar’ op het shirt verschijnen. Dat laat Ajax weten via de clubkanalen.

Gloukh werd geboren op 1 april 2004 in het Israëlische Rehovot en doorliep de jeugdopleiding van Maccabi Tel Aviv. In januari 2023 maakte hij de overstap naar RB Salzburg, waar hij in zijn eerste seizoen direct kampioen van Oostenrijk werd.

De 21-jarige international heeft in Amsterdam een contract getekend tot de zomer van 2030. Ajax betaalt voor hem een transfersom van 14,75 miljoen euro, een bedrag dat via bonussen kan oplopen tot 17,25 miljoen. Gloukh zal bij Ajax spelen met rugnummer 10 en dus de naam ‘Oscar’ op zijn rug dragen.