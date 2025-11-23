Rio Ferdinand Podcast
Van Gaal kon Sadio Mané niet overtuigen: "Dat vroeg ik me af"
Opvallend statement: Ajax-speler laat onvrede blijken op Instagram

Amber
Kian Fitz-Jim en Wout Weghorst op de bank bij Ajax
Kian Fitz-Jim en Wout Weghorst op de bank bij Ajax Foto: © BSR Agency

Kian Fitz-Jim heeft zondag voor opschudding gezorgd met een opvallende Instagram-story. De Ajax-middenvelder, die dit seizoen nauwelijks aan spelen toekomt, deelde een bericht met de tekst 'Free Kian'. Het lijkt een duidelijke verwijzing naar zijn huidige rol in Amsterdam.

Ajax zakte zaterdagavond opnieuw dieper weg in de crisis na een 1-2 nederlaag tegen Excelsior in de Johan Cruijff Arena. Fitz-Jim zat de volledige wedstrijd op de bank en kwam niet in aanmerking voor speelminuten. Het gebrek aan perspectief frustreert hem zichtbaar: hij deelde de story van Hatim Timbelsi, waarin 'Free Kian' te lezen is, op zijn eigen account.

De 22-jarige middenvelder speelde vorig seizoen nog vrijwel wekelijks. Toenmalig trainer Francesco Farioli deed liefst 27 keer een beroep op hem in de Eredivisie. Dit jaar staat de teller echter op slechts 266 minuten. Zowel John Heitinga als interim-trainer Fred Grim lijkt weinig vertrouwen in hem te hebben, waardoor zijn rol steeds kleiner is geworden.

