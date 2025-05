'Opvallende aanwezige bij training Ajax, versterking in aantocht?'

Samen met onder anderen Aleksandar Kolarov volgde Hamsik niet alleen de training, maar kreeg hij ook een presentatie van Farioli over de werkwijze binnen Ajax. De oud-middenvelder werd in Amsterdam hartelijk ontvangen, onder meer door Ahmetcan Kaplan, met wie hij bij Trabzonspor nog samenspeelde.

Hamsik stopte twee jaar geleden met voetballen en is inmiddels actief als jeugdtrainer in Slowakije. Zijn aanwezigheid bij Ajax roept de vraag op of hij mogelijk een rol zou kunnen gaan spelen binnen de technische staf van de Amsterdammers. Met zijn ervaring, uitstraling en ambitie zou Hamsik een interessante toevoeging kunnen zijn, zeker nu Ajax onder Farioli bezig is met het opbouwen van een vernieuwde technische structuur.

Zondag staat voor Ajax een mogelijk beslissende wedstrijd op het programma. In de eigen Johan Cruijff Arena is NEC de tegenstander. Als PSV eerder die dag verliest van Feyenoord in De Kuip, kan Ajax met een overwinning het kampioenschap veiligstellen en de 37e landstitel uit de clubgeschiedenis binnenhalen.