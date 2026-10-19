Opvallende loting in KNVB Beker: Ajax speelt tegen Jong Ajax (V)

De loting voor de achtste finales van de Eurojackpot KNVB Beker is verricht. Daarbij is direct een opvallend affiche uit de koker gekomen: Ajax neemt het op tegen Jong Ajax. Dat valt te lezen op de website van Vrouwenvoetbalnieuws.

Ook FC Twente, Feyenoord en PSV kennen hun volgende tegenstander. Ajax stroomt in de achtste finales in vanwege de Europese verplichtingen en treft meteen de eigen beloftenploeg. Jong Ajax bereikte de volgende ronde door zaterdag met 0-6 te winnen bij CVV Berkel.

Ook Feyenoord en PSV maken in deze ronde hun entree. Feyenoord krijgt NAC Breda op bezoek. De Bredase ploeg schakelde de amateurs van Ajax uit met een 1-3 zege. PSV neemt het thuis op tegen Ter Leede, dat voor een verrassing zorgde door FC Groningen met 2-1 uit het bekertoernooi te knikkeren.