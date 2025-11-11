KieftJansenEgmondGijp
"Danny Blind liegt regelmatig, en hij liegt ook over zijn zoon"
Opvallende naam geopperd in Ajax-zoektocht: "Is zij geen optie?"

Amber
bron: Nieuws van de Dag
Noa Vahle
Noa Vahle Foto: © Pro Shots

Noa Vahle heeft in het SBS-programma Nieuws van de Dag haar mening gegeven over de opvolging van John Heitinga bij de mannen van Ajax. De sportverslaggever ziet Erik ten Hag als de meest logische kandidaat. Tafelgenoot Ronald Molendijk opperde Sarina Wiegman, maar die suggestie werd door Vahle van tafel geveegd.

"Ten Hag is de meest logische kandidaat", stelde Vahle. "Hij kent de club en ik denk dat hij net iets meer uit deze selectie kan halen dan Heitinga. Nee, kampioen zal hij er niet mee worden, en ook geen top-twee of top-drie, maar hij kan het elftal wél beter laten voetballen."

Volgens Vahle hoeft geld geen struikelblok te zijn bij een mogelijke terugkeer van Ten Hag. "Hij heeft de afgelopen jaren miljoenen aan ontslagvergoedingen gekregen, dus ik denk niet dat hij het voor het geld hoeft te doen."

Molendijk opperde vervolgens de naam van Wiegman, die zowel met Nederland als Engeland grote successen behaalde in het vrouwenvoetbal. Vahle reageerde echter resoluut: "Nee, sorry. Ik wil heel graag meegaan in 2025, maar jongens… het vrouwenvoetbal en het mannenvoetbal zijn echt twee verschillende werelden. Niet dat een vrouw dat per se niet kan, maar zij kan dat niet."

